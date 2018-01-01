Australian Open. Катарина Завацкая выбывает после первого круга квалификации

Сегодня, 08:11 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходит квалификация.



182-я ракетка мира, 18-летняя украинка Катарина Завацкая не смогла остановить 27-летнюю австралийку Оливию Роговску, занимающую в рейтинге WTA 245-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 6:1, 6:4.



По ходу встречи Завацкая реализовала свой единственный брейк-пойнт и проиграла пять геймов на своей подаче. Катарина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и одной двойной ошибки у Роговской.



Напомним, продолжают борьбу за выход в основную сетку Australian Open Ангелина Калинина.



В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open проходит квалификация.182-я ракетка мира, 18-летняя украинкане смогла остановить 27-летнюю австралийку, занимающую в рейтинге WTA 245-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 24 минуты и завершился в пользу австралийки со счетом 6:1, 6:4.По ходу встречи Завацкая реализовала свой единственный брейк-пойнт и проиграла пять геймов на своей подаче. Катарина ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и одной двойной ошибки у Роговской.Напомним, продолжают борьбу за выход в основную сетку Australian Open Марта Костюк