Леся Цуренко обыграла пятую ракетку Наоми Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене

Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000.

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 состоялся первый полуфинальный матч.27-я ракетка мира, 29-летняя украинкананесла поражение пятой ракетке мира, 21-летней японке, посеянной под вторым номером, со счетом 6:2, 6:4.Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время Цуренко реализовала три брейк-пойнта из шести и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Осаки. Обе соперницы допустили на подаче по две двойные ошибки, при этом Леся выполнила шесть эйсов, а Наоми – восемь. Это была первая победа украинки в трех встречах с японкой.Соперница Цуренко по финалу турнира определится в матче между пятой сеяной чешкой Каролиной Плишковой и хорваткой Доной Векич.Леся Цуренко (Украина) - Наоми Осака (Япония,2) – 6:2, 6:4