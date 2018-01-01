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Леся Цуренко обыграла пятую ракетку Наоми Осаку и вышла в финал турнира в Брисбене
Леся Цуренко обыграла пятую ракетку Наоми Осаку и вышла в финал турнира в БрисбенеВ Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 состоялся первый полуфинальный матч.

27-я ракетка мира, 29-летняя украинка Леся Цуренко нанесла поражение пятой ракетке мира, 21-летней японке Наоми Осаке, посеянной под вторым номером, со счетом 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время Цуренко реализовала три брейк-пойнта из шести и отыграла оба брейк-пойнта, имевшихся у Осаки. Обе соперницы допустили на подаче по две двойные ошибки, при этом Леся выполнила шесть эйсов, а Наоми – восемь. Это была первая победа украинки в трех встречах с японкой.

Соперница Цуренко по финалу турнира определится в матче между пятой сеяной чешкой Каролиной Плишковой и хорваткой Доной Векич.
 
Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000.
1/2 финала
Леся Цуренко (Украина) - Наоми Осака (Япония,2) – 6:2, 6:4
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