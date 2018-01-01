Леся Цуренко вышла в полуфинал на турнире в Брисбене

Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000. 30 участниц.

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 проходят четвертьфинальные матчи.27-я ракетка мира, 29-летняя украинкаобыграла 23-летнюю эстонку, занимающую в мировом рейтинге 20-е место, со счетом 7:5, 6:3.Теннисистки играли полтора часа. За это время Цуренко реализовала четыре брейк-пойнта из девяти, а Контавейт – один из четырех. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Леся допустила одну двойную ошибку, а Аннет – две. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в их личном противостоянии – 2:1.За выход в финал турнира Цуренко сразится с пятой ракеткой мира, 21-летней японкой, посеянной под вторым номером, которая была сильнее(8) из Латвии – 3:6, 6:0, 6:4Леся Цуренко (Украина) - Аннет Контавейт (Эстония) – 7:5, 6:3Наоми Осака (Япония,2) – Анастасия Севастова (Латвия, 8) – 3:6, 6:0, 6:4