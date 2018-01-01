Брисбен. Ястремская, Костюк и Козлова выбыли во втором раунде квалификации

Теннис. WTA. Premier - Brisbane International. Брисбен (Австралия). Хард. Призовой фонд $1,000,000.

В Брисбене (Австралия) на турнире WTA категории Premier - Brisbane International с призовым фондом $1,000,000 проходит квалификация. Борьбу за выход в основную сетку турнира вели три украинских тенниситки, но ни одной не удалось пройти в финал квалификации.98-я ракетка мира, 24-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, в трех сетах уступила 22-летней британке, занимающей в рейтинге WTA 149-е место. Матч длился 2 часа 26 минут и завершился в пользу британки со счетом 2:6, 6:1, 7:6(7). Ранее теннисистки не встречались.58-я ракетка мира, 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, играла со 144-м номером рейтинга WTA чешкой. При счете 6:2, 5:1 в пользу чешки Ястремская отказалась от продолжения борьбы. По ходу встречи украинка обращалась к доктору. В их личном противостоянии чешка лидирует – 3:0.16-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 119-е место, проиграла 139-му номеру мирового рейтинга 20-летней чешке. Поединок продолжался 1 час 4 минуты и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 6:1. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу чешки.Таким образом, в основной сетке турнира Украину будут представлять лишь две теннисистки.будет защищать звание действующей чемпионки турнира. Украинка получила первый номер посева и первый круг пропускает. Её первой соперницей станет или белоруска Александра Саснович, или одна из победительниц квалификации.в первом круге встретится с румынкой Михаэлой Бузарнеску.Каролина Мухова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина, 2) – 6:2, 5:1 отказМари Бузкова (Чехия) - Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:1Гарриет Дарт (Великобритания) - Катерина Козлова (Украина, 7) – 2:6, 6:1, 7:6(7)