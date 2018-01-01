Тони Надаль: В 2019 году нас ждет смена поколений в теннисе

Тони Надаль, бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, заявил, что уже в 2019 году молодые теннисисты дадут серьёзный бой нынешним лидерам рейтинга.«О возвращении Джоковича я говорил с самого начала. Он играл недостаточно хорошо, но меня очень удивляли люди, которые окончательно списывали его со счетов», – цитирует Тони Надаля Tennis World USA.«Что касается следующего сезона, то я уверен, что нас ожидает смена поколений, - отмечает специалист. - Уже в 2018 году ряд молодых теннисистов сделали большой шаг вперёд. Хачанов сумел победить Джоковича в Париже, Саша Зверев обыграл его в Лондоне.Денис Шаповалов всё ещё молод, но его прогресс не останавливается. Уже в следующем году Надалю, Федереру и Джоковичу предстоит серьёзная борьба с представителями NextGen».