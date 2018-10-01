Андрия. Илья Марченко выбыл в 1/4 финала

Вчера, 23:44 26 | Теннис

В Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Прошедший через квалификацию, 31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP 887-ю строчку, проиграл 180-й ракетке мира, 22-летнему итальянцу Филиппо Бальди (8). Поединок длился 2 часа 30 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 2:6, 7:5.



Марченко реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти, Бальди – пять из 12-ти. На счету Ильи два эйса и пять двойных ошибок, а соперник четыре раза подал навылет и совершил девять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.



За выход в финал соревнований Бальди поспорит с французом Квентином Халисом (6), который стал полуфиналистом на отказе итальянца Роберто Маркоры – 3: Rt.



Напомним, Сергей Стаховкий также



Теннис. ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger. Андрия (Италия). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.

1/4 финала

Филиппо Бальди (Италия, 8) – Илья Марченко (Украина) – 6:2, 2:6, 7:5

Квентин Халис (Франция, 6) – Роберто Маркора (Италия) – 6:1 Rt В Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Прошедший через квалификацию, 31-летний украинец, занимающий в рейтинге ATP 887-ю строчку, проиграл 180-й ракетке мира, 22-летнему итальянцу(8). Поединок длился 2 часа 30 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 2:6, 7:5.Марченко реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти, Бальди – пять из 12-ти. На счету Ильи два эйса и пять двойных ошибок, а соперник четыре раза подал навылет и совершил девять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в финал соревнований Бальди поспорит с французом Квентином Халисом (6), который стал полуфиналистом на отказе итальянца Роберто Маркоры – 3: Rt.Напомним, Сергей Стаховкий также завершил выступление в 1/4 финала.Филиппо Бальди (Италия, 8) – Илья Марченко (Украина) – 6:2, 2:6, 7:5Квентин Халис (Франция, 6) – Роберто Маркора (Италия) – 6:1 Rt