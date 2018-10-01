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Андрия. Илья Марченко выбыл в 1/4 финала
Андрия. Илья Марченко выбыл в 1/4 финалаВ Андрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger с призовым фондом € 43,000 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.

Прошедший через квалификацию, 31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в рейтинге ATP  887-ю строчку, проиграл 180-й ракетке мира, 22-летнему итальянцу Филиппо Бальди (8). Поединок длился 2 часа 30 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:2, 2:6, 7:5.

Марченко реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти, Бальди – пять из 12-ти. На счету Ильи два эйса и пять двойных ошибок, а соперник четыре раза подал навылет и совершил девять двойных ошибок. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в финал соревнований Бальди поспорит с французом Квентином Халисом (6), который стал полуфиналистом на отказе итальянца Роберто Маркоры – 3: Rt.

Напомним, Сергей Стаховкий также завершил выступлениев 1/4 финала.

Теннис. ATP Challenger Tour - Andria E Castel Del Monte Challenger. Андрия (Италия). Хард. Призовой фонд € 43,000. Одиночный разряд. 32 участника.
1/4 финала 
Филиппо Бальди (Италия, 8) – Илья Марченко (Украина) – 6:2, 2:6, 7:5
Квентин Халис (Франция, 6) – Роберто Маркора (Италия) – 6:1 Rt
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