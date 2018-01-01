Зверев: Победы над Федерером и Джоковичем подряд – это невероятно!

Сегодня, 08:19 86 | Теннис

Победитель Итогового чемпионата АТР Александр Зверев из Германии поздравил первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича, которого



«Не могу описать свои чувства. Поздравляю Новака, ты невероятно играл всю неделю, к счастью, не против меня сегодня, — приводит слова Зверева Ubitennis. - Все эти дни мы с тобой много беседовали, не только о теннисе, ты отличный человек. Здорово, что после операции ты смог вновь стать первой ракеткой мира.



Благодарю свою команду и, конечно, моего отца, который был моим первым тренером. Мой папа создал меня как человека и как теннисиста.



Этот трофей много значит для меня, ведь здесь ты играешь против лучших. Победы над Роджером и Новаком подряд – это невероятно!



Новак проиграл Хачанову в Париже, Циципасу — в Торонто, я рад за новое поколение. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы остаться на вершине, но для этого мне придётся выигрывать у топовых игроков на крупных турнирах. Новак сказал, что я смогу выиграть больше, чем он? О, Господи, нет, это слишком много, дайте немного передохнуть (смеётся)».



В полуфинале Зверев выиграл у швейцарца 7:5, 7:6(5). Победитель Итогового чемпионата АТРиз Германии поздравил первую ракетку мира сербского теннисиста, которого обыграл в финале, с прекрасно проведённой неделей в Лондоне.«Не могу описать свои чувства. Поздравляю Новака, ты невероятно играл всю неделю, к счастью, не против меня сегодня, — приводит слова Зверева Ubitennis. - Все эти дни мы с тобой много беседовали, не только о теннисе, ты отличный человек. Здорово, что после операции ты смог вновь стать первой ракеткой мира.Благодарю свою команду и, конечно, моего отца, который был моим первым тренером. Мой папа создал меня как человека и как теннисиста.Этот трофей много значит для меня, ведь здесь ты играешь против лучших. Победы над Роджером и Новаком подряд – это невероятно!Новак проиграл Хачанову в Париже, Циципасу — в Торонто, я рад за новое поколение. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы остаться на вершине, но для этого мне придётся выигрывать у топовых игроков на крупных турнирах. Новак сказал, что я смогу выиграть больше, чем он? О, Господи, нет, это слишком много, дайте немного передохнуть (смеётся)».В полуфинале Зверев выиграл у швейцарца Роджера Федерера