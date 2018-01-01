На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP
Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATPВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,500,000 в парном разряде состоялся финальный матч.

Американцы Майк Брайан (1-й в парном рейтинге ATP) и его напарник Джек Сок (4) вырвали победу у французов Пьера-Юга Эрбера (17) и Николя Маю (15) со счетом 5:7, 6:1, 13:11.

Поединок продолжался 1 час 31 минуту. За это время Брайан и Сок реализовали три брейк-пойнта из десяти возможных, Эрбер и Маю – два из восьми. На счету победителей один эйс и три двойные ошибки, а их соперники пять раз подали навылет и совершили десять двойных ошибок.

В этом сезоне Брайан и Сок также выиграли парный Уимблдон.

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Парный разряд.
Финал 
Майк Брайан  / Джек Сок  -  Пьер-Уг Эрбер  / Николя Маю  – 5:7, 6:1, 13:11
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Майк Брайан и Джек Сок выиграли US Open в парном разряде
Майк Брайан и Джек Сок – чемпионы Уимблдона в парном разряде
Боб и Майк Брайаны – чемпионы турнира Masters 1000 в Майами
Бопанна и Мергя в паре — первые финалисты Итогового турнира АТР
Маттек Сандс и Майк Брайан – чемпионы «Ролан Гаррос» в миксте
Боб и Майк Брайан – победители «Ролан Гаррос»
Лондон. Мирный и Нестор обыграли братьев Брайанов и вышли в финал
Лондон. Братья Брайаны отдали Линдстедту и Текау лишь три гейма
 
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP
Леся Цуренко попала в десятку сильнейших теннисисток в игре на приеме
Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу
Итоговый чемпионат ATP. Джокович обыграл Андерсона и стал вторым финалистом
Итоговый чемпионат ATP. Победа Зверева над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Последние новости спорта

19:23 Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP 105 | Теннис / Главные новости спорта

18:59 УХЛ. «Донбасс» в овертайме взял верх над «Белым Барсом» 85 | Хоккей

18:27 Леся Цуренко попала в десятку сильнейших теннисисток в игре на приеме 100 | Теннис

17:55 Александр Зверев: В финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу 94 | Теннис

17:22 Игрушечные Винни Пухи, подаренные Ханю на Гран-при в Москве, заняли 30 мешков 111 | Фигурное катание

16:47 Тарас Маркович – бронзовый призер ЧМ U-23 по вольной борьбе 118 | Борьба / Главные новости спорта

16:05 Юзуру Ханю пришел на костылях на церемонию награждения Гран-при России 94 | Фигурное катание

15:56 Мейвезер и Нацукава проведут выставочный бой 31 декабря 98 | Бокс

15:39 УХЛ. «Кременчук» забросил 10 шайб «Ледяным Волкам», «Днепр» выиграл у МХК «Динамо» 98 | Хоккей

12:37 НБА. Блок-шот и победный трехочковый Джимми Батлера – возглавляет топ-10 моментов дня (Видео) 113 | Баскетбол / Видео

Все новости

ФОТО

Усик vs Белью (Фото боя)

Усик vs Белью: финальная пресс-конференция (Фото)

Усик vs Белью: открытая тренировка (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс (Фото боя)

Деревянченко vs Джейкобс: Взвешивание (Фото, Видео)

Деревянченко vs Джейкобс: финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку в ходе пресс-тура (Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Блок-шот и победный трехочковый Джимми Батлера – возглавляет топ-10 моментов дня (Видео)

Итоговый чемпионат ATP. Победа Зверева над Федерером: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Аллей-уп на Дэвиса и блок-шот Таунса - в топ-10 моментов дня (Видео)

НБА. Данк Леня – в топ-5 моментов дня (Видео)

Австрийка Гассер первой выполнила тройное сальто на сноуборде (Видео)

НБА. Лучшие моменты в исполнении Леброна Джеймса в матче с «Портлендом» (Видео)

НБА. Победный бросок Реджи Буллока возглавляет топ-10 моментов дня (Видео)



Топ-новости недели

Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP
Тарас Маркович – бронзовый призер ЧМ U-23 по вольной борьбе
Мария Музычук стала бронзовым призером ЧМ по шахматам
Илона Прокопевнюк, Кристина Береза и Ирина Коляденко – призеры молодежного ЧМ по спортивной борьбе
Итоговый чемпионат ATP. Джокович одержал третью победу, обыграв Чилича


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2018 (224)
Октябрь 2018 (454)
Сентябрь 2018 (458)
Август 2018 (488)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги