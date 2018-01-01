Майк Брайан и Джек Сок – победители Итогового чемпионата ATP

В Лондоне (Великобритания) на



Американцы Майк Брайан (1-й в парном рейтинге ATP) и его напарник Джек Сок (4) вырвали победу у французов Пьера-Юга Эрбера (17) и Николя Маю (15) со счетом 5:7, 6:1, 13:11.



Поединок продолжался 1 час 31 минуту. За это время Брайан и Сок реализовали три брейк-пойнта из десяти возможных, Эрбер и Маю – два из восьми. На счету победителей один эйс и три двойные ошибки, а их соперники пять раз подали навылет и совершили десять двойных ошибок.



В этом сезоне Брайан и Сок также выиграли парный Уимблдон.



Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Парный разряд.

Финал

Майк Брайан / Джек Сок - Пьер-Уг Эрбер / Николя Маю – 5:7, 6:1, 13:11 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,500,000 в парном разряде состоялся финальный матч.Американцы(1-й в парном рейтинге ATP) и его напарник(4) вырвали победу у французов(17) и(15) со счетом 5:7, 6:1, 13:11.Поединок продолжался 1 час 31 минуту. За это время Брайан и Сок реализовали три брейк-пойнта из десяти возможных, Эрбер и Маю – два из восьми. На счету победителей один эйс и три двойные ошибки, а их соперники пять раз подали навылет и совершили десять двойных ошибок.В этом сезоне Брайан и Сок также выиграли парный Уимблдон.Майк Брайан / Джек Сок - Пьер-Уг Эрбер / Николя Маю – 5:7, 6:1, 13:11