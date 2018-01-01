Итоговый чемпионат ATP. Федерер победил Андерсона и с первого места в группе вышел в полуфинал

В Лондоне (Великобритания) на



Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (2) обыграл 32-летнего Кевина Андерсона (4) из ЮАР, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 6:3.



Матч продолжался 1 час 17 минут. Федерер выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Роджер выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, а Кевин десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была пятая победа швейцарца в шести встречах с Андерсоном.



Таким образом, Федерер одержал две победы в трех матчах и с первого места в группе Ллейтона Хьюитта вышел в полуфинал Итогового чемпионата-2018. Андерсон занял второе место в группе и также сыграет в полуфинале.



Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.

Группа Ллейтона Хьюитта

Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – 6:4, 6:3 В Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP - Nitto ATP Finals с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде проходят матчи группового этапа.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец(2) обыграл 32-летнего(4) из ЮАР, занимающего в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 6:3.Матч продолжался 1 час 17 минут. Федерер выиграл четыре гейма на приеме и проиграл один на своей подаче. Роджер выполнил три эйса и допустил одну двойную ошибку, а Кевин десять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была пятая победа швейцарца в шести встречах с Андерсоном.Таким образом, Федерер одержал две победы в трех матчах и с первого места в группе Ллейтона Хьюитта вышел в полуфинал Итогового чемпионата-2018. Андерсон занял второе место в группе и также сыграет в полуфинале.Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР, 4) – 6:4, 6:3