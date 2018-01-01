Стаховский стартовал с победы на турнире в Братиславе

Теннис. ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018. Братислава (Словакия). Хард. Призовой фонд € 106,000. Одиночный разряд. 32 участника.

В Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open 2018 с призовым фондом € 106,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.32-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 144-е место, нанес поражение 121-й ракетке мира, 28-летнему аргентинцу, посеянному под пятым номером, со счетом 6:2, 6:4.За 1 час 7 минут игрового времени Стаховский сделал три брейка, а его соперник не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Сергея девять эйсов при отсутствии двойных ошибок, а Трунджеллити три раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал соревнований Стаховский сыграет с победителем противостояния двух словаков - Норберта Гомбоса и Томаса Лиска (WC).Сергей Стаховский (Украина) - Марко Трунджеллити (Аргентина, 5) – 6:2, 6:4