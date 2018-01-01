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Итоговый турнир WTA. Плишкова одержала вторую победу, обыграв Квитову
Итоговый турнир WTA. Плишкова одержала вторую победу, обыграв КвитовуВ Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.

26-летняя чешка Каролина Плишкова (7), занимающая в мировом рейтинге восьмое место, нанесла поражение своей 28-летней соотечественнице, пятой ракетке мира Петре Квитовой (4) со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Плишкова реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных, Квитова – три из восьми. На счету Каролины один эйс и одна двойная ошибка, а Петра четыре раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. Это была первая победа Плишковой в четырех встречах с Квитовой.

Таким образом, у Плишковой две победы и одно поражение, а Квитова проиграла все три своих матча.

В заключительном матче в Белой группе встретятся украинка Элина Свитолина (6) и действующая чемпионка турнира датчанка Каролин Возняцки (2). На данный момент у Свитолиной две победы, а у Возняцки – одна победа и одно поражение.

В их личном противостоянии лидирует украинка – 3:1.

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц
Белая группа
Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Петра Квитова (Чехия, 4) – 6:4, 6:4
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