Итоговый турнир WTA. Плишкова одержала вторую победу, обыграв Квитову

Теннис. WTA. Итоговый турнир. Сингапур. Хард. Призовой фонд $7 000 000. 8 участниц

В Сингапуре на Итоговом чемпионата Женской теннисной ассоциации (WTA) проходят матчи группового этапа.26-летняя чешка(7), занимающая в мировом рейтинге восьмое место, нанесла поражение своей 28-летней соотечественнице, пятой ракетке мира(4) со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 22 минуты. Плишкова реализовала пять брейк-пойнтов из девяти возможных, Квитова – три из восьми. На счету Каролины один эйс и одна двойная ошибка, а Петра четыре раза подала навылет и совершила семь двойных ошибок. Это была первая победа Плишковой в четырех встречах с Квитовой.Таким образом, у Плишковой две победы и одно поражение, а Квитова проиграла все три своих матча.В заключительном матче в Белой группе встретятся украинка(6) и действующая чемпионка турнира датчанка(2). На данный момент у Свитолиной две победы, а у Возняцки – одна победа и одно поражение.В их личном противостоянии лидирует украинка – 3:1.Каролина Плишкова (Чехия, 7) - Петра Квитова (Чехия, 4) – 6:4, 6:4