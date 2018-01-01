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Юлия Гёргес стала чемпионкой турнира в Люксембурге
Юлия Гёргес стала чемпионкой турнира в ЛюксембургеВ Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

Девятая ракетка мира, 29-летняя немка Юлия Гёргес, посеянная под первым номером, одержала победу над 21-летней швейцаркой Белиндой Бенчич (Q), занимающей в рейтинге WTA 47-е место, со счетом 6:4, 7:5.

Матч длился 1 час 27 минут. За это время Гёргес сделала два брейка и не позволила Бенчич заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы семь эйсов и одна двойная ошибка, а Бенчич четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой победы немка стала лидером их личного противостояния – 2:1.
 
Этот титул стал для Гёргес вторым в сезоне и шестым в карьере, принеся 280 рейтинговых очков и €34,677 призовых.

Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.
Финал
Юлия Гёргес (Германия) - Белинда Бенчич (Швейцария, Q) – 6:4, 7:5
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