Люксембург. Ястремская вышла в полуфинал

Теннис. WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Люксембург.Хард. Призовой фонд $ 226,750. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Люксембурге на турнире WTA International- BGL BNP Paribas Luxembourg Open с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.66-я ракетка мира, 18-летняя украинкаодержала победу над 24-летней россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 124-ю позицию, со счетом 6:1, 6:4.За 1 час 1 минуту, проведенные на корте, Ястремская реализовала пять брейк-пойнтов из девяти, а Гаспарян – два из трех. Даяна один раз подала навылет и допустила три двойные ошибки, а ее соперница выполнила три эйса и четыре раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Ястремская сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич (Q), которая была сильнее белоруски Веры Лапко - 6:4, 6:1.Ранее Ястремская и Бенчич встречались дважды и пока у них ничья.Даяна Ястремская (Украина, SE) – Маргарита Гаспарян (Россия) – 6:1, 6:4Белинда Бенчич (Швейцария, Q) 0 Вера Лапко (Беларусь) – 6:4, 6:1