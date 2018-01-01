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Кубок Кремля. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном разряде
Кубок Кремля. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном разрядеВ Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ 932 866 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
 
Украинка Надежда Киченок (39-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с Анастасией Родионовой (48) из Австралии проиграли хорватке Дарье Юрак (59) и румынке Ралуке Олару (52). Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу Юрак и Олару со счетом 6:4, 4:6, 10:8.

За 1 час 49 минут игрового времени соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Обе пары совершили на подаче по три  двойные ошибки, при этом  на счету победительниц один эйс, а Надежда и Анастасия ни разу не подали навылет. 


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