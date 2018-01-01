Кубок Кремля. Надежда Киченок выбыла в 1/4 финала в парном разряде

В Москве (Россия) на турнире WTA Premier- VTB Kremlin Cup с призовым фондом $ 932 866 в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Украинкак (39-я в парном рейтинге WTA) в дуэте с(48) из Австралии проиграли хорватке(59) и румынке(52). Поединок продолжался 1 час 49 минут и завершился в пользу Юрак и Олару со счетом 6:4, 4:6, 10:8.За 1 час 49 минут игрового времени соперницы взяли по четыре подачи друг друга. Обе пары совершили на подаче по три двойные ошибки, при этом на счету победительниц один эйс, а Надежда и Анастасия ни разу не подали навылет.