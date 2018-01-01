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Камила Джорджи выиграла турнир WTA в Линце
Камила Джорджи выиграла турнир WTA в ЛинцеВ Линце (Австрия) на турнире WTA International- Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся финальный матч.

32-я ракетка мира, 26-летняя итальянка Камила Джорджи (5) уверенно победила 23-летнюю россиянку Екатерину Александрову (Q), занимающую в рейтинге WTA 119-ю позицию, со счетом 6:3, 6:1.

Матч длился 59 минут. Джорджи взяла четыре подачи Александровой и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Камила выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, а ее соперница два раза подала навылет и совершила шесть двойных. Теперь счет их личных встреч стал в пользу итальянки - 2:0.

Для Джорджи этот титул стал вторым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и €34,677 призовых.
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