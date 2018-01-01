Камила Джорджи выиграла турнир WTA в Линце

В Линце (Австрия) на турнире WTA International- Upper Austria Ladies Linz с призовым фондом $ 226,750 в одиночном разряде состоялся финальный матч.32-я ракетка мира, 26-летняя итальянка(5) уверенно победила 23-летнюю россиянку(Q), занимающую в рейтинге WTA 119-ю позицию, со счетом 6:3, 6:1.Матч длился 59 минут. Джорджи взяла четыре подачи Александровой и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Камила выполнила четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, а ее соперница два раза подала навылет и совершила шесть двойных. Теперь счет их личных встреч стал в пользу итальянки - 2:0.Для Джорджи этот титул стал вторым в карьере и принес ей 280 рейтинговых очков и €34,677 призовых.