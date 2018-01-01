Ташкент. Катерина Козлова победила шестую сеяную и вышла в полуфинал

Теннис. WTA International - Tashkent Open.Ташкент (Узбекистан). Хард. Призовой фонд $226,750. Одиночный разряд. 28 участниц.

В Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в одиночном разряде разряде проходят четвертьфинальные матчи.24-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 119-е место, нанесла поражение 80-й ракетке мира, 24-летней(6) из Словакии со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 17 минут, проведенные на корте, Козлова выиграла шесть геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Катерина пять раз подала навылет и допустила одну двойную ошибку против одного эйса и двух двойных у Шмидловой. Это была вторая победа украинки в двух встречах со словачкой.За выход в финал турнира Козлова сразится с победительницей матча Далила Якупович (Словения, 8) – Анастасия Потапова (Россия, Q).Катерина Козлова (Украина) –Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:2