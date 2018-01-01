Ташкент. Катерина Козлова вышла во второй круг в парном турнире

Сегодня, 15:56 88 | Теннис

В Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинка Катерина Козлова (290-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка Вера Звонарева (55) стартовали с победы над Акгюль Аманмурадовой (236) из Узбекистана и канадкой Эжени Бушар (153) со счетом 6:2, 7:5.



За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Козлова и Звонарева выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. Катерина и Вера выполнили три эйса и избежали ошибок на подаче, а их соперницы ни разу не подали навылет и один раз ошиблись на подаче.



Во втором круге Козлова и Звонарева сыграют против второй пары турнира – японки Нао Хибино (70) и Оксаны Калашниковой (62) из Грузии.



Напомним, сегодня ранее Катерина Козлова стартовала с В Ташкенте (Узбекистан) на турнире WTA International - Tashkent Open с призовым фондом $226,750 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(290-я в парном рейтинге WTA) и ее напарница россиянка(55) стартовали с победы над(236) из Узбекистана и канадкой(153) со счетом 6:2, 7:5.За 1 час 10 минут, проведенные на корте, Козлова и Звонарева выиграли четыре гейма на приеме и проиграли один на своей подаче. Катерина и Вера выполнили три эйса и избежали ошибок на подаче, а их соперницы ни разу не подали навылет и один раз ошиблись на подаче.Во втором круге Козлова и Звонарева сыграют против второй пары турнира – японки Нао Хибино (70) и Оксаны Калашниковой (62) из Грузии.Напомним, сегодня ранее Катерина Козлова стартовала с победы и в одиночном разряде.