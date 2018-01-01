Михаил Южный завершил карьеру поражением на турнире в Санкт-Петербурге

36-летний российский теннисист Михаил Южный завершил карьеру. Россиянин потерпел поражение во втором круге на турнире серии АТР 250 - St. Petersburg Open в матче против 26-й ракетки мира, 30-летнего испанца Роберто Баутиста Агута (5). Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу испанца со счетом 7:6(69), 3:6, 6:3.Соперники сделали по два брейка. Южный выполнил четыре эйса и допустил столько же двойных ошибок, а Баутиста Агут три раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была вторая победа испанца в двух встречах с россиянином.Михаил Южный за свою профессиональную карьеру с 1999 года выиграл 10 турниров категории ATP, играл в четвертьфиналах всех турниров «Большого шлема», а также дважды в полуфиналах Открытого чемпионат США (2006, 2010).Южный в рамках турниров ATP одержал 499 побед. В данный момент Михаил занимает 110-ю строчку в рейтинге ATP.Дважды Южный помогал сборной России выиграть Кубок Дэвиса.