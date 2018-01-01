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Кубок Дэвиса. Марченко проиграл Соузе, Португалия повела 1:0
Кубок Дэвиса. Марченко проиграл Соузе, Португалия повела 1:0Сегодня, 14 сентября, в Буче (Киевская область, Украина) стартовал матч первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны в Кубке Дэвиса между сборными Украины и Португалии.

В первом одиночном матче 31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 337-ю позицию, уступил 49-й ракетке мира, 29-летнему португальцу Жоао Соузе. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу португальца со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

Марченко реализовал один брейк-пойнти з двух возможных, Соуза – три из одиннадцати. Илья выполнил четыре эйса и допустил три двойные ошибки, а Жоао два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче.

Таким образом, Португалия повела в матче со счетом 1-0.

Сегодня состоится еще один одиночный матч, в котором 142-му номеру рейтинге ATP? 32-ktnytve  Сергею Стаховскому будет противостоять 30-летний Педро Соуза, занимающий в мировом рейтинге 144-е место.
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