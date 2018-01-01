S Open. Нишикори не пустил Чилича в полуфинал

Сегодня, 07:26 0 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у мужчин проходят четвертьфинальные матчи.



28-летний японец Кеи Нишикори, занимающий в мировом рейтинге 19-е место, нанес поражение в пяти сетах седьмой ракетке мира, 29-летнему хорвату Марину Чиличу со счетом 2:6, 6:4, 7:6(5), 4:6, 6:4.



Матч продолжался 4 часа 8 минут. Нишикори сделал пять брейков и упустил шесть своих подач. На его счету 29 активно выигранных розыгрышей и 45 невынужденныъх ошибок против 57/70 соответственно у Чилича. Теперь счет их личных встреч стал 9:6 в пользу японца.



За выход в финал турнира Нишикори сразится с победителем матча



Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала. Мужчины.

Кеи Нишикори (Япония, 21) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 2:6, 6:4, 7:6(5), 4:6, 6:4

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у мужчин проходят четвертьфинальные матчи.28-летний японец, занимающий в мировом рейтинге 19-е место, нанес поражение в пяти сетах седьмой ракетке мира, 29-летнему хорватусо счетом 2:6, 6:4, 7:6(5), 4:6, 6:4.Матч продолжался 4 часа 8 минут. Нишикори сделал пять брейков и упустил шесть своих подач. На его счету 29 активно выигранных розыгрышей и 45 невынужденныъх ошибок против 57/70 соответственно у Чилича. Теперь счет их личных встреч стал 9:6 в пользу японца.За выход в финал турнира Нишикори сразится с победителем матча Новак Джокович (Сербия, 6) – Джон Миллман (Австралия).Кеи Нишикори (Япония, 21) – Марин Чилич (Хорватия, 7) – 2:6, 6:4, 7:6(5), 4:6, 6:4