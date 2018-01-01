US Open. Серена Уильямс и Севастова разыграют путевку в финал

еннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи 1/4 финала.26-й номер мировой классификации, 36-летняя американка(17) нанесла поражение восьмой ракетке мира, 26-летней чешке(8) со счетом 6:4, 6:3.Теннисистки играли 1 час 26 минут. За это время Уильямс сделала четыре брейка из семи возможных, Плишкова – два из 12-ти. На счету Серены 13 эйсов и пять двойных ошибок, а Каролина на подаче не ошибалась и три раза подала навылет. За счет активных действий американка выиграла 35 розыгрышей против 12-ти у чешки и допустила 30 невынужденных ошибок против 19-ти. Благодаря этой победе Уильямс вышла вперед в личном противостоянии с Плишковой – 2:1.За место в финале «мэйджора» Серена сразится с 28-летней представительницей Латвии(19), которая выбила из борьбы действующую чемпионку турнира, третью ракетку мира 25-летнюю американку– 6:2, 6:3.За 1 час 24 минуты игрового времени Севастова выиграла пять геймов на подаче Стивенс и проиграла два на своей. На подаче соперницы допустили по одной двойной ошибке, при этом Анастасия выполнила два эйса, а Слоан навылет не подала ни разу. Теперь счет личных встреч теннисисток стал равным – 2:2.Отметим, что Севастова стала первой представительницей своей страны в истории, сумевшей пробиться в квартет сильнейших на US Open.Серена Уильямс (США, 17) — Каролина Плишкова (Чехия, 8) – 6:4, 6:3Анастасия Севастова (Латвия, 19) — Слоан Стивенс (США, 3) – 6:2, 6:3