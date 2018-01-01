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US Open. Чилич и Нишикори встретятся в четвертьфинале
US Open. Чилич и Нишикори встретятся в четвертьфиналеВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин завершились матчи четвертого круга.

Седьмая ракетка мира, 29-летний хорват Марин Чилич одержал победу в трех партиях над десятым номером мирового рейтинга, 27-летним бельгийцем Давидом Гоффеном со счетом 7:6(6), 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Чилич выиграл пять геймов на подаче Гоффена и проиграл два на своей. На счету победителя 12 эйсов и шесть двойных ошибок, а его соперник четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Марин активно выиграл 43 розыгрыша и совершил 48 невынужденных ошибок против 19/35 соответственно у Гоффена. 

За выход в полуфинал турнира Чилич поспорит с японцем Кеи Нишикори (21), который был сильнее немца Филиппа Кольшрайбера – 6:3, 6:2, 7:5.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый  круг. Мужчины.
Марин Чилич (Хорватия, 7) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 7:6(6), 6:2, 6:4
Кеи Нишикори (Япония, 21) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:5
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