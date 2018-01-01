US Open. Чилич и Нишикори встретятся в четвертьфинале

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин завершились матчи четвертого круга.Седьмая ракетка мира, 29-летний хорватодержал победу в трех партиях над десятым номером мирового рейтинга, 27-летним бельгийцемсо счетом 7:6(6), 6:2, 6:4.Теннисисты провели на корте 2 часа 24 минуты. За это время Чилич выиграл пять геймов на подаче Гоффена и проиграл два на своей. На счету победителя 12 эйсов и шесть двойных ошибок, а его соперник четыре раза подал навылет и дважды ошибся на подаче. Марин активно выиграл 43 розыгрыша и совершил 48 невынужденных ошибок против 19/35 соответственно у Гоффена.За выход в полуфинал турнира Чилич поспорит с японцем(21), который был сильнее немца– 6:3, 6:2, 7:5.Марин Чилич (Хорватия, 7) — Давид Гоффен (Бельгия, 10) – 7:6(6), 6:2, 6:4Кеи Нишикори (Япония, 21) — Филипп Кольшрайбер (Германия) – 6:3, 6:2, 7:5