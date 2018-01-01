US Open. Свитолина не пробилась в 1/4 финала в миксте

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 в смешанном разряде проходят матчи второго круга.Украинкав дуэте с бразильцемпроиграли китаянкеи австралийцусо счетом 3:6, 3:6.Матч длился лишь 55 минут. Свитолина и Соарес не сумели реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время как соперники реализовали три из шести. Элина и Бруно ни разу не подали навылет, активно выиграли 17 розыгрышей, допустив одну двойную и 12 невынужденных ошибок. На счету победителей пять эйсов, 28 виннерсов и 13 невынужденных ошибок.Отметим, что в одиночном разряде Свитолина выбыла из борьбы в 1/8 финала, а в парном турнире в дуэте с Ольгой Савчук – в первом круге.Напомним, в первом круге в миксте завершили выступление Людмила Киченок с австралийцем Артемом Ситаком. Продолжает борьбу Надежда Киченок в дуэте с голландцем Уэсли Коольхофом, которые вышли в 1/4 финала.