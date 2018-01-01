US Open. Дель Потро и Иснер встретятся в четвертьфинале

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходят матчи четвертого круга.Третья ракетка мира, 29-летний аргентинецстал четвертьфиналистом после победы в трех партиях над 20-м номером мирового рейтинга, 31-летним хорватомсо счетом 6:4, 6:3, 6:1.Поединок длился 2 часа 4 минуты. За это время Дель Потро реализовал пять брейк-пойнтов, выполнил девять эйсов и один раз ошибся при подаче. Чорич сделал один брейк, шесть раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Ранее теннисисты не встречались.За путевку в полуфинал «мэйджора» Дель Потро сразится с 11-й ракеткой мира, 33-летним американцем, который в пяти сетах одолел 27-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 24-е место, со счетом 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2.Матч продолжался 3 часа 8 минут. За это время Иснер выиграл четыре гейма на подаче Раонича и проиграл два на своей. На счету Джона 20 эйсов при одной двойной ошибке и 56 виннерсов при 25-ти невынужденных ошибках. Раонич 18 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, активно выиграл 47 розыгрышей при 19 невынужденных. Теперь счет их личных встреч стал 5:1 в пользу американца.Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина, 3) — Борна Чорич (Хорватия, 20) – 6:4, 6:3, 6:1Джон Иснер (США, 11) — Милош Раонич (Канада, 25) – 3:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:2