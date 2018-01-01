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US Open. Надаль одолел Басилашвили и сыграет с Тимом в 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания)В  Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин  проходят матчи четвертого круга.

Первая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (1) продолжил защиту титула, одолев в четырех сетах 26-летнего представителя Грузии Николоза Басилашвили, занимающего в мировом рейтинге 37-е место, со счетом 6:3, 6:3, 6:7(6), 6:4. 

Теннисисты провели на корте 3 часа 19 минут. Надаль сделал шесть брейков и упустил две своих подачи. Рафаэль семь раз подал навылет, активно выиграл 30 розыгрышей, допустив три двойные и 19 невынужденных ошибок. На счету Басилашвили восемь эйсов, 56 виннерсов, восем двойных и 59 невынужденных ошибок. Это вторая победа испанца в двух встречах с Басилашвили.

Отметим, что Рафа повторил свое достижение семилетней давности, добравшись до 1/4 финала на всех «мэйджорах» в сезоне четвертый раз за карьеру. 
Доминик Тим (Австралия)За выход в полуфинал  US Open Надаль сразится с девятой ракеткой мира, 25-летним австралийцем Домиником Тимом (9), который в трех сетах обыграл прошлогоднего финалиста US Open, пятую ракетку мира 32-летнего Кевина Андерсона (5) из ЮАР - 7:5, 6:2, 7:6(2).

Поединок продолжался 2 часа 37 минут. Тим взял три подачи Андерсона и не позволил ему заработать ни одного брей-пойнта. Соперники выполнили по сем подач навылет, при этом Тим допустил четыре двойные ошибки, а Андерсон – две. В счете по личным встречам лидером остается южноафриканец – 6:2.  

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участников.
Четвертый  круг. Мужчины.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:3, 6:3, 6:7(6), 6:4
Доминик Тим (Австрия, 9) — Кевин Андерсон (ЮАР, 5) – 7:5, 6:2, 7:6(2)
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