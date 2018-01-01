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US Open. Серена Уильямс и Каролина Плишкова встретятся в 1/4 финала
US Open. Серена Уильямс и Каролина Плишкова встретятся в 1/4 финалаВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи четвертого круга.

26-я ракетка мира, 36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс (17) одолела в трех сетах 33-летнюю эстонку Кайю Канепи, занимающую в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 6:0, 4:6, 6:3.

За 1 час 37 минут, проведенные на корте Уильямс взяла пять подач Канепи и не удержала две своих. Серена 18 раз подала навылет и допустила четыре двойные ошибки, а Кайа выполнила четыре эйса и трижды ошиблась на подаче. За счет активных действий американка выиграла 47 очков и допустила 22 невынужденные ошибки против 22/18 соответственно у Канепи. Это была пятая победа Серены в пяти встречах с эстонкой.
Каролина Плишкова (Чехия)В четвертьфинале соперницей Уильямс будет восьмая ракетка мира, 26-летняя чешка Каролина Плишкова (8), победившая 22-летнюю австралийку Эшли Барти (18), занимающую в рейтинге WTA 17-е место, со счетом 6:4, 6:4.

За 1 час 25 минуты игрового времени Плишкова сделала два брейка и отыграла все восемь брейк-пойнтов, имевшихся у Барти. На счету Каролины четыре эйса и две двойные ошибки, а Эшли шесть раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Счет личных встреч теннисисток стал равным – 2:2.
 
Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Четвертый круг. Женщины.
Серена Уильямс (США, 17) — Кайя Канепи (Эстония) – 6:0, 4:6, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия, 8) — Эшли Барти (Австралия, 18) – 6:4, 6:4

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