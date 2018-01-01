US Open. Стивенс обыграла Азаренко и в 1/8 финала сыграет с Мертенс

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 25-летняя американка(3) нанесла поражение 29-летней белоруске Виктории Азаренко (WC), занимающей в мировом рейтинге 79-е место, со счетом 6:3, 6:4.Матч продолжался 1 час 45 минут. Стивенс взяла пять подач Азаренко и упустила две своих. Слоан один раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче против трех эйсов и одной двойной ошибки у Виктории. Теперь счет их личных встреч стал равным 3:3.За выход в четвертьфинал турнира Стивенс поспорит с бельгийкой(15), которая была сильнее чешки(23) – 6:3, 7:6(4).Слоан Стивенс (США, 3) — Виктория Азаренко (Беларусь, WC) – 6:3, 6:4Элисе Мертенс (Бельгия, 15) - Барбора Стрыкова (Чехия, 23) — 6:3, 7:6(4)