US Open. Севастова в 1/8 финала ожидает победительницу матча Свитолина - Цян

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин проходят матчи третьего круга.18-я ракетка мира, 28-летняя(19) из Латвии одержала победу над 45-м номером мировой классификации, 30-летнейсо счетом 4:6, 6:1, 6:2.Поединок длился 2 часа 2 минуты. Севастова выиграла семь геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. На счету победительницы четыре эйса и три двойные ошибки, а Макарова ни разу не подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Россяинка осталась лидером в их личном противостоянии – 3:2.В 1/8 финала соперницей Севастовой станет или украинка Элина Свитолина (7), или китаянка Ван Цян.Анастасия Севастова (Латвия, 19) - Екатерина Макарова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:2