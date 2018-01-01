На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

US Open. Марченко не преодолел первый раунд квалификации
US Open. Марченко не преодолел первый раунд квалификации. Фото btu.org.uaВ Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» -  Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у мужчин проходит квалификация.

31-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 334-ю позицию, не смог остановить 137-ю ракетку мира, 39-летнего хорвата Иво Карловича. Поединок продолжался 1 час 27 минут и завершился в пользу хорвата со счетом 6:3, 7:6(7).

Марченко не сумел реализовать ни одного из пяти имевшихся у него брейк-пойнтов, а Карлович реализовал свой единственный. На подаче соперники  допустили по три двойных ошибки, при этом Илья выполнил два эйса, а Иво – 13.

Напомним, ранее не сумел преодолеть барьер первого раунда квалификации Сергей Стаховский.

Таким образом, в основной сетке US Open украинцев не будет впервые в 2008 года.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

US Open. Илья Марченко потерпел поражение в первом раунде квалификации
US Open. Стаховский проиграл в финале квалификации
US Open. Стаховский вышел в финальный раунд квалификации
US Open. Стаховский стартовал с победы в квалификации
US Open. Марченко проиграл Чиличу во втором круге
Australian Open. Марченко не смог остановить Раонича
US Open. Стаховский потерпел поражение на старте квалификации
Стаховский с трудом пробился в финальный раунд квалификации Ролан Гаррос
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Леся Цуренко: Очень радуюсь успехам Костюк
US Open. Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации
US Open. Марченко не преодолел первый раунд квалификации
US Open. Стаховский потерпел поражение на старте квалификации
Нью-Хэйвен. Надежда Киченок не прошла в 1/2 финала в парном разряде

Последние новости спорта

15:30 Боб Арум: Бельтран и Педраса подписали контракт на бой Ломаченко 25 | Бокс

15:03 Программа чемпионата Украины по летнему биатлону 46 | Биатлон

14:35 Состав сборной Украины на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ 66 | Гребля

14:13 Мужская сборная Украины по волейболу разгромила Венгрию в отборе на ЧЕ-2019 78 | Волейбол

13:52 Леся Цуренко: Очень радуюсь успехам Костюк 82 | Теннис

13:24 Фьюри: Ортис – единственный нормальный соперник Уайлдера, но он уже в возрасте Формана 75 | Бокс

13:15 Шеннон Бриггс: В бою Поветкина и Джошуа у каждого равные шансы 69 | Бокс

13:01 Фьюри: Играться с Уайлдером не собираюсь, он будет промахиваться, и я за это его накажу 73 | Бокс

12:42 US Open. Ангелина Калинина вышла во второй раунд квалификации 81 | Теннис

11:12 US Open. Марченко не преодолел первый раунд квалификации 117 | Теннис

Все новости

ФОТО

О поединке Фьюри -Уайлдер объявлено официально

Тайсон Фьюри – Франческо Пьянета: результаты взвешивания (+Фото, Видео)

Фьюри и Пьянета на открытой тернировке (Фото)

Победа Элейдера Альвареса над Сергеем Ковалевым в фотографиях

Пресс-конференция Александра Усика в Киеве (Фото)

Победа Майки Гарсия над Робертом Истером в фотографиях

Победа Диллиана Уайта над Джозефом Паркером в фотографиях

ВИДЕО

Василий Ломаченко: Без силы воли, без целеустремлённости - цели не достичь (Видео-интервью)

Цинциннати. Победа Джоковича над Федерером: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Победа Бертенс над Халеп: обзор финального матча (Видео)

Цинциннати. Победа Федерера над Гоффеном: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Победа Джоковича над Чиличем: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Победа Халеп над Соболенко: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Цинциннати. Победа Бертенс над Квитовой: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Серена Уильямс возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменок мира
WBSS. Названы все участники второго сезона в крузервейте
Арум хочет провести поединок Ломаченко – Гарсия весной следующего года
Цинциннати. Джокович стал чемпионом «Мастерса», обыграв Федерера
Кики Бертенс обыграла Симону Халеп в финале турнира в Цинциннати


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Август 2018 (370)
Июль 2018 (452)
Июнь 2018 (445)
Май 2018 (526)
Апрель 2018 (424)
Март 2018 (604)

© 2006-2018 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ чемпионат мира
Показать все теги