Цинциннати. Бертенс обыграла Квитову и стала первой финалисткой

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч.26-летняя голландка, занимающая в мировом рейтинге 17-е место, нанесла поражение шестой ракетке мира, 28-летней чешке(8) со счетом 3:6, 6:4, 6:2.Матч продолжался 1 час 54 минуты. Бертенс выиграла семь геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. На счету Кики десять эйсов и семь двойных ошибок, а Квитова один раз подала навылет и совершила восемь двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 2:2.В финале соперницей Бертенс станет или румынка Симона Халеп (1), или Арина Соболенко из Беларуси.Кики Бертенс (Нидерланды) —Петра Квитова (Чехия, 8) — 3:6, 6:4, 6:2