Цинциннати. Бертенс стала соперницей Свитолиной по 1/4 финала

Вчера, 21:12 102 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.



17-я ракетка мира, 26-летняя голландка Кики Бертенс одержала победу в трех сетах над 22-летней эстонкой Анетт Контавейт, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:3, 2:6, 6:3.



Матч продолжался 1 час 45 минут. Бертенс реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, Контавейт – четыре из шести. Победительница выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки, а эстонка два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой встречи голландка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.



За выход в полуфинал турнира Бертенс сразится с украинкой



Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

Третий круг

Кики Бертенс (Нидерланды) — Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 2:6, 6:3 В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.17-я ракетка мира, 26-летняя голландкаодержала победу в трех сетах над 22-летней эстонкой, занимающей в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:3, 2:6, 6:3.Матч продолжался 1 час 45 минут. Бертенс реализовала пять брейк-пойнтов из восьми, Контавейт – четыре из шести. Победительница выполнила восемь эйсов и допустила две двойные ошибки, а эстонка два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой встречи голландка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.За выход в полуфинал турнира Бертенс сразится с украинкой Элиной Свитолиной (5). Ранее теннисистки встречались один раз и тогда сильнее была украинка.Кики Бертенс (Нидерланды) — Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 2:6, 6:3