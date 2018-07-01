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Цинциннати. Халеп вышла в 1/4 финала на Цуренко
Цинциннати. Халеп вышла в 1/4 финала на ЦуренкоВ Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) обыграла 22-летнюю австралийку Эшли Барти (16), занимающую с мировом рейтинге 16-е место, со счетом 7:5, 6:4.

За 1 час 28 минут игрового времени Халеп выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Симона один раз подала навылет и избежала ошибок на подаче, а Барти выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке. Теперь в их противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.

За выход в полуфинал турнира Халеп поспорит с украинкой Лесей Цуренко. Ранее они встречались четыре раза, но пока украинке не удавалось обыграть румынку.

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.    
Третий  круг
Симона Халеп (Румыния, 1) — Эшли Барти (Австралия, 16) – 7:5, 6:4
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