Цинциннати. Халеп вышла в 1/4 финала на Цуренко

Вчера, 20:23 91 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Первая ракетка мира, 26-летняя румынка Симона Халеп (1) обыграла 22-летнюю австралийку Эшли Барти (16), занимающую с мировом рейтинге 16-е место, со счетом 7:5, 6:4.



За 1 час 28 минут игрового времени Халеп выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Симона один раз подала навылет и избежала ошибок на подаче, а Барти выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке. Теперь в их противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.



За выход в полуфинал турнира Халеп поспорит с украинкой



Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

Третий круг

Симона Халеп (Румыния, 1) — Эшли Барти (Австралия, 16) – 7:5, 6:4 В Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 26-летняя румынка(1) обыграла 22-летнюю австралийку(16), занимающую с мировом рейтинге 16-е место, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 28 минут игрового времени Халеп выиграла четыре гейма на приеме и проиграла два на своей подаче. Симона один раз подала навылет и избежала ошибок на подаче, а Барти выполнила пять эйсов при одной двойной ошибке. Теперь в их противостоянии румынка лидирует со счетом 2:0.За выход в полуфинал турнира Халеп поспорит с украинкой Лесей Цуренко . Ранее они встречались четыре раза, но пока украинке не удавалось обыграть румынку.Симона Халеп (Румыния, 1) — Эшли Барти (Австралия, 16) – 7:5, 6:4