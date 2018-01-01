Свитолина рассказала о расходах на содержание команды (+Видео)

Сегодня, 15:06 0 | Теннис

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об отношении к Криштиану Роналдо, о том почему в Украине нет крупных теннисных турниров, о том сколько тратит в год на содержание своей команды, назвав этот вопрос «очень депрессивным» и многом другом.



«Очень много денег уходит на команду. В моей команде пять человек. Папа считает все мои расходы, все мои деньги и держит меня в курсе дел. Я очень редко смотрю на банковский счет. В год на всех уходит примерно $ 250-300 тыс. – это и перелёты, и гостиницы, и зарплаты. В общем, ребята живут в чёрной икре», - пошутила Свитолина в интервью программе «Отдушивдушу».



В настоящее время Свитолина выступает на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) с призовым фондом $ 2,874,299. Элина вышла в 1/8 финала, где сыграет с 16-летней американкой Амандой Анисимовой.

