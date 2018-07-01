Цинциннати. Анисимова стала соперницей Свитолиной по 1/8 финала

Сегодня, 14:08 0 | Теннис

В ночь на 17-е августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.



16-летняя американка Аманда Анисимова (WC), занимающая в рейтинге WTA 173-ю строчку, нанесла поражение 51-му номеру мирового рейтинга, 27-летней хорватке Петре Мартич (Q) со счетом 6:4, 6:3.



Матч длился 1 час 47 минут. Анисимова сделал три брейка, три эйса и допустила три двойные ошибки. На счету Мартич один брейк, пять эйсов и одна двойная ошибка. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в четвертьфинал турнира Western & Southern Open Анисимова сыграет с украинкой



Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

Второй круг

Аманда Анисимова (США, WC) — Петра Мартич (Хорватия, Q) – 6:4, 6:3 В ночь на 17-е августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.16-летняя американка Аманда Анисимова (WC), занимающая в рейтинге WTA 173-ю строчку, нанесла поражение 51-му номеру мирового рейтинга, 27-летней хорватке(Q) со счетом 6:4, 6:3.Матч длился 1 час 47 минут. Анисимова сделал три брейка, три эйса и допустила три двойные ошибки. На счету Мартич один брейк, пять эйсов и одна двойная ошибка. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Western & Southern Open Анисимова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (5). Это будет их первая личная встреча.Аманда Анисимова (США, WC) — Петра Мартич (Хорватия, Q) – 6:4, 6:3