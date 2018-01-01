Цинциннати. Серена Уильямс не прошла в третий круг

Теннис. WTA Premier 5 - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $ 2,874,299. 56 участниц.

В ночь на 15 августа в Цинциннати (США) на турнире WTA Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,874,299 в одиночном разряде проходили матчи второго круга.36-летняя американка, занимающая ныне в мировом рейтинге 27-е место, уступила в трех сетах шестой ракетке мира, 28-летней чешке(8). Поединок продолжался 1 час 58 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 2:6, 6:3.На счету Уильямс три брейка, семь эйсов и пять двойных ошибок. Квитова сделала четыре брейка, восемь раз подала навылет и допустила три двойные ошибки. В их личном противостоянии американка остается лидером – 5:2.За выход в четвертьфинал турнира Western & Southern Open Квитова поспорит с француженкой Кристиной Младенович, которая разгромила Викторию Кужмову (Q) из Словакии – 6:3, 6:0.Ранее Квитова и Младенович встречались шесть раз, впереди чешка – 5:1.Петра Квитова (Чехия, 8) — Серена Уильямс (США, SR) – 6:3, 2:6, 6:3Кристина Младенович (Франция) — Виктория Кужмова (Словакия, Q) – 6:3, 6:0