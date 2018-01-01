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Александр Зверев проиграл Циципасу, Андерсон обыграл Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Торонто
В ночь на 11 августа в Торонто  (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.

Александр Зверев (Германия)Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 21-летней немец Александр Зверев, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от 19-летнего грека Стефанова Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился в пользу грека со счетом 3:6, 7:6(11), 6:4.

Зверев реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти, Циципас – все свои четыре. Соперники выполнили по пять эйсов и совершили по шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.
Отметим, что ранее Циципас выбил из борьбы австрийца Доминика Тима и серба Новака Джоковича

В полуфинале Циципасу предстоит сразиться с шестой ракеткой мира Кевином Андерсоном (4) из ЮАР, который разгромил пятого номера рейтинга ATP болгарина Григора Димитрова (5) со счетом 6:2, 6:2.

Ранее Циципас и Андерсон встречались один раз в этом году, и тогда победу праздновал грек
 
Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто  (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников   
1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 7:6(11), 6:4
Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Григор Димитров (Болгария, 5) – 6:2, 6:2
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