Александр Зверев проиграл Циципасу, Андерсон обыграл Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Торонто

Вчера, 08:38 188 | Теннис





Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 21-летней немец Александр Зверев, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от 19-летнего грека Стефанова Циципаса, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился в пользу грека со счетом 3:6, 7:6(11), 6:4.



Зверев реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти, Циципас – все свои четыре. Соперники выполнили по пять эйсов и совершили по шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Отметим, что ранее Циципас выбил из борьбы австрийца Доминика Тима и серба



В полуфинале Циципасу предстоит сразиться с шестой ракеткой мира Кевином Андерсоном (4) из ЮАР, который разгромил пятого номера рейтинга ATP болгарина Григора Димитрова (5) со счетом 6:2, 6:2.



Ранее Циципас и Андерсон встречались один раз в этом году, и тогда победу праздновал грек



Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

1/4 финала

Стефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 7:6(11), 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Григор Димитров (Болгария, 5) – 6:2, 6:2

В ночь на 11 августа в Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира 21-летней немец, посеянный под вторым номером, потерпел поражение от 19-летнего грека, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Поединок длился 2 часа 27 минут и завершился в пользу грека со счетом 3:6, 7:6(11), 6:4.Зверев реализовал пять брейк-пойнтов из 14-ти, Циципас – все свои четыре. Соперники выполнили по пять эйсов и совершили по шесть двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Отметим, что ранее Циципас выбил из борьбы австрийца Доминика Тима и серба Новака Джоковича В полуфинале Циципасу предстоит сразиться с шестой ракеткой мира(4) из ЮАР, который разгромил пятого номера рейтинга ATP болгарина(5) со счетом 6:2, 6:2.Ранее Циципас и Андерсон встречались один раз в этом году, и тогда победу праздновал грекСтефанос Циципас (Греция) — Александр Зверев (Германия, 2) – 3:6, 7:6(11), 6:4Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Григор Димитров (Болгария, 5) – 6:2, 6:2