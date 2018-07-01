Стаховский зачехлил ракетку на «челленджере» в Портороже

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour – ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN с призовым фондом €64,000 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Лидер посева, 118-я ракетка мира 32-летний украинецпотерпел поражение от 26-летнего француза, занимающего в рейтинге ATP 224-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 57 минут и завершился победой француза в трех партиях со счетом 3:6, 6:2, 6:1.Стаховский реализовал три брейк-пойнта из семи, Лестьен – шесть из 12-ти. Сергей выполнил три эйса и допустил три двойные ошибки, а француз навылет не подавал и четыре раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Неудача постигла Стаховского (272-й в парном рейтинге ATP) и в парном турнире, где он выступает в дуэте с Тимуром Хабибулиным (185) из Казахстана. Четвертые сеяные за 45 минут разгромно проиграли испанцу Жерару Гранольерсу (154) и чеху Лукашу Росолу (425) со счетом 1:6, 1:6.