Стаховский вышел в полуфинал в парном разряде на турнире в Портороже

В Портороже (Словения) на турнире ATP серии Challenger Tour - ZAVAROVALNICA SAVA SLOVENIA OPEN с призовым фондом €64,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Посеянные под четвертым номером украинец(272-й в парном рейтинге ATP) с его напарник(185) из Казахстана обыграли француза(237) и голландца(288) со счетом 7:5, 6:4.Поединок длился 1 час 15 минут. Стаховский и Хабибулин сделали шесть брейков и упустили четыре своих подачи. На их счету два эйса и пять двойных ошибок, а соперники трижды ошиблись на подаче и ни разу не подали навылет.В полуфинале Стаховский и Хабибулин сыграют с испанцем Жераром Гранольерсом (154) и чехом Лукашем Росолом (425).