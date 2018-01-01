Торонто. Александр Зверев начал защиту титула с победы над Кланом и другие результаты

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Торонто (Канада). Хард. Призовой фонд $5,939,970. 56 участников

В Торонто (Канада) на турнире ATP Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $5,939,970 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Третья ракетка мира, 21-летний немец, посеянный под вторым номером, обыграл 27-летнего американца(Q), занимающего в рейтинге ATP 116-ю позицию, со счетом 6:4, 6:4.За 1 час 16 минут, проведенные на корте, Зверев сделал два брейка и не позволил Клану заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победителя семь эйсов и две двойные ошибки, а американец три раза подал навылет и совершил пять двойных ошибок. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в четвертьфинал «Мастерса 1000» Зверев поспорит с россиянином(Q), который в трех сетах победил канадца(WC) - 3:6, 6:4, 7:6(7).Александр Зверев (Германия, 2) — Брэдли Клан (США, Q) – 6:4, 6:4Даниил Медведев (Россия, Q) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – 3:6, 6:4, 7:6(7)Робин Хасе (Нидерланды) — Михаил Южный (Россия, LL) – 7:5, 6:2Денис Шаповалов (Канада) — Фабио Фоньини (Италия, 14) – 6:3, 7:5Джон Иснер (США, 8) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, Q) – 7:6(3), 6:2Карен Хачанов (Россия) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 12) – 6:4, 7:6(3)Кевин Андерсон (ЮАР, 4) — Евгений Донской (Россия, Q) – 4:6, 6:2, 7:6(0)Илья Ивашко (Беларусь, Q) — Райан Харрисон (США, Q) – 7:6(5), 6:4