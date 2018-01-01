Монреаль. Свитолина не прошла во второй круг в парном разряде

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(1328 в парном рейтинге WTA) со своей напарницей(166) из Латвии проиграли немке(126) и чешке(204) со счетом 0:6, 4:6.Поединок длился 1 час 1 минуту. Свитолина и Севастова реализовали оба своих брейк-пойнта и упустили шесть своих подач. Элина и Анастасия на подаче не ошибались, но и навылет ни разу не подали против трех эйсов и двух двойных у соперниц.Напомним, в одиночном разряде Свитолина начнет защиту титула со второго круга. Ее первой соперницей будет румынка Михаэла Бузарнеску, которая в первом круге победила китаянку Ван Цян (Q) – 6:2, 7:5.В личном противостоянии Свитолиной и Бузарнеску лидирует румынка – 2:0.