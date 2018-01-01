Монреаль. Шарапова вышла во второй круг

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходили матчи первого круга.22-я ракетка мира, 31-летняя россиянкауверенно обыграла 28-летнюю болгарку(Q), занимающую в мировом рейтинге 229-ю позицию, со счетом 6:1, 6:2.За 1 час 20 минут игрового времени Шарапова взяла четыре подачи Каратанчевой и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Мария выполнила три эйса и допустила две двойные ошибки, а ее соперницы ни разу не подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок. Это была пятая победа россиянки в пяти встречах с болгаркой.Во втором круге соперницей Шараповой будет ее соотечественница Дарья Касаткина (12), которая была сильнее Марии Саккари из Греции - 6:4, 4:6, 6:1.Мария Шарапова (Россия) — Сесил Каратанчева (Болгария, Q) – 6:1, 6:2Дарья Касаткина (Россия, 12) — Мария Саккари (Греция) – 6:4, 4:6, 6:1