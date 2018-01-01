Монреаль. Конта обыграла Остапенко в первом круге

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц

В Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.27-летняя британка, занимающая в мировом рейтинге 43-е место, обыграла одиннадцатую ракетку мира, 21-летнюю(11) из Латвии со счетом 6:7(6), 6:1, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Конта выиграла восемь геймов на подаче Остапенко и проиграла четыре на своей подаче. На счету Конты восемь эйсов и три двойные ошибки, а Остапенко три раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. После этой победы Конта вышла вперед в личном противостоянии с Остапенко – 2:1.Во втором круге соперницей Конты станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Кристина Младенович (Франция).Йоханна Конта (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 11) – 6:7(6), 6:1, 6:2