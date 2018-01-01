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Монреаль. Конта обыграла Остапенко в первом круге
Монреаль. Конта обыграла Остапенко в первом кругеВ Монреале (Канада) на турнире WTA Premier 5 - Coupe Rogers с призовым фондом $2,820,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

27-летняя британка Йоханна Конта, занимающая в мировом рейтинге 43-е место, обыграла одиннадцатую ракетку мира, 21-летнюю Елену Остапенко (11) из Латвии со счетом 6:7(6), 6:1, 6:2.

Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Конта выиграла восемь геймов на подаче Остапенко и проиграла четыре на своей подаче. На счету Конты восемь эйсов и три двойные ошибки, а Остапенко три раза подала навылет и совершила десять двойных ошибок. После этой победы Конта вышла вперед в личном противостоянии с Остапенко – 2:1.

Во втором круге соперницей Конты станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь, WC) — Кристина Младенович (Франция).

Теннис. WTA Premier 5 - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $2,820,000. 56 участниц 
Первый круг
Йоханна Конта (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 11) – 6:7(6), 6:1, 6:2
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