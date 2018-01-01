Сан-Хосе. Сестры Киченок проиграли в финале первым сеяным

В Сан-Хосе (США) на турнире WTA Premier- Mubadala Silicon Valley Classic с призовым фондом $799,000, в парном разряде состоялся финальный матч.Посеянные под третьим номером украинки(45) и(38) уступили первой паре турнира - чешке(14) и(3) из Тайваня. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу Пешке и Чан со счетом 6:4, 6:1.По ходу встречи обе пары имели по 12 брейк-пойнтов, из которых сестры Киченок реализовали четыре, а их соперницы – семь. На счету украинок один эйс и четыре двойные ошибки, а Пешке и Чан два раза подали навылет и совершили восемь двойных ошибок.Титул, завоеванный на турнире Mubadala Silicon Valley Classic, стал для Чан 296-м за карьеру в парном разряде, а для Пешке – 30-м и принес им 470 рейтинговых очков и $42,850 призовых.