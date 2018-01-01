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Ньюпорт. Стаховский не смог преодолеть барьер первого круга
Ньюпорт. Стаховский не смог преодолеть барьер первого кругаВ Ньюпорте (США) на турнире ATP250 - Dell Technologies Hall of Fame Open, с призовым фондом $623,710 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

116-я ракетка мира, 32-летний украинец Сергей Стаховский потерпле поражение от 29-летнего Джейсона Джунга(WC) из Тайваня, занимающего в мировом рейтинге 131-е место. Поедминок продолжался 1 час 38ут и завершился в пользу Джунга со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

Стаховский реализовал два брейк-пойнта из семи, Джунг – три из четырех. На счету Сергея шесть эйсов и две двойные ошибки, а его соперник семь раз подал навылет и лишь один раз ошибся на подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Джейсон Джунг  сыграет с победителем матча Райан Харрисон (США, 5) — Николя Маю (Франция).

Теннис. ATP250 - Dell Technologies Hall of Fame Open. Ньюпорт (США). Трава. Призовой фонд $623,710. Одиночный разряд. 28 участников.
Первый круг
Джейсон Джунг (Тайвань, WC) - Сергей Стаховский (Украина) — 6:4, 3:6, 6:3
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