Уимблдон. Джейми Маррей и Виктория Азаренко – первые финалисты в миксте

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне в соревнованиях смешанных дуэтов состоялся первый полуфинальный матч.Британеци белорускаодержали уверенную победу над британским дуэтомсо четом 6:2, 6:2.Матч длился 55 минут. За это время Маррей и Азаренко реализовали четыре брейк-пойнта из семи и отыграли оба брейк-пойнта, имевшихся у соперников. Победители выполнили четыре эйса и допустили одну двойную ошибку, а Кларк и Дарт три раза подали навылет и избежали ошибок на подаче.В финале Маррей и Азаренко сразятся с девятыми сеяными Майклом Винусом из Новой Зеландии и словенкой Катариной Среботник или с австрийцем Александером Пейа и американкой Николь Меличар.