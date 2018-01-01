Уимблдон. Крейчикова и Синякова стали второй финальной парой

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся второй полуфинальный матч.Третьи сеяные чешки(10-я в парном рейтинге WTA) и(6) одержали победу над полькой(42) и американкой(40) со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 36 минут игрового времени Крейчикова и Синякова взяли четыре подачи соперниц и упустили две своих. Победительницы ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче против четырех эйсов и пяти двойных ошибок у Росольской и Спирс.В финале Уимблдона-2018 Крейчикова и Синякова сразятся с американкой Николь Меличар (33) и чешкой Кветой Пешке (21).