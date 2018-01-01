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Уимблдон. Крейчикова и Синякова стали второй финальной парой
Уимблдон. Крейчикова и Синякова стали второй финальной паройВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся второй полуфинальный матч.

Третьи сеяные чешки Барбора Крейчикова (10-я в парном рейтинге WTA) и Катержина Синякова (6) одержали победу над полькой Алисией Росольской (42) и американкой Эбигейл Спирс (40) со счетом 7:5, 6:4.

За 1 час 36 минут игрового времени Крейчикова и Синякова взяли четыре подачи соперниц и упустили две своих. Победительницы ни разу не подали навылет и трижды ошиблись на подаче против четырех эйсов и пяти двойных ошибок у Росольской и Спирс.

В финале Уимблдона-2018 Крейчикова и Синякова сразятся с американкой Николь Меличар (33) и чешкой Кветой Пешке (21).
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