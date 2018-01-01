Уимблдон. Меличар и Пешке вышли в финал в парном турнире

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в парном разряде состоялся первый полуфинальный матч.Посеянные под 12-м номером американка(33-я в парном рейтинге WTA) и чешка(21) обыграли шестую пару турнира канадку(9) и китаянку(15) со счетом 6:3, 4:6, 7:5.Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Меличар и Пешке сделали четыре брейка и упустили три своих подачи. На счету победительниц пять эйсов и восемm двойных ошибок, а Дабровски и Ифань один раз подали навылет и допустили одну двойную ошибку.Вторая пара финалисток определится в матче между чешской парой Барбора Крейчикова / Катержина Синякова и интернациональным дуэтом Алисия Росольска (Польша) / Эбигейл Спирс (США)