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Уимблдон. Серена Уильямс стала полуфиналисткой
Уимблдон. Серена Уильямс стала полуфиналисткойВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

36-летняя американка Серена Уильямс (25/SR), занимающая в данное время в рейтинге WTA 181-ю позицию, одержала волевую победу над 52-й ракеткой мира, 26-летней итальянкой Камилой Джорджи со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Уильямс сделала два брейка и не удержала одну свою подачу. На счету Серены семь эйсов, 24 виннерса и девять невынужденных ошибок. Джорджи шесть раз подала навылет и совершила столько же двойных ошибок, активно выиграла 20 розыгрышей при 14 невынужденных ошибках. Теперь в их личном противостоянии американка лидирует со счетом 4:0.

Соперница Серены по полуфиналу определится в матче Юлия Гёргес (Германия, 13) - Кики Бертенс (Нидерланды, 20).

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. 1/4 финала.
Серена Уильямс (США, 25/SR) — Камила Джорджи (Италия) – 3:6, 6:3, 6:4
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