Уимблдон. Кербер обыграла Касаткину и стала соперницей Остапенко по 1/2 финала

Вчера, 17:25 90 | Теннис

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.



Десятая ракетка мира, 30-летняя немка Анжелика Кербер (11) одержала победу над россиянкой Дарьей Касаткиной, занимающей в рейтинге WTA 14-е место, со счетом 6:3, 7:5.



За 1 час 29 минут, проведенные на корте, Кербер выиграла шесть геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при это Анжелика допустила одну двойную ошибку, а Дарья – семь. Немка активно выиграла 16 розыгрышей и совершила 16 невынужденных ошибок, а на счету россиянки 33 виннерса и 31 невынужденная ошибка. Анжелика вышла в лидеры их личного противостояния – 4:3.



В полуфинале Кербер сразится с



Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участниц.

Женщины. 1/4 финала.

Анжелика Кербер (Германия, 11) — Дарья Касаткина (Россия, 14) – 6:3, 7:5 В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Десятая ракетка мира, 30-летняя немка(11) одержала победу над россиянкой, занимающей в рейтинге WTA 14-е место, со счетом 6:3, 7:5.За 1 час 29 минут, проведенные на корте, Кербер выиграла шесть геймов на приеме и проиграла четыре на своей подаче. Соперницы выполнили по два эйса, при это Анжелика допустила одну двойную ошибку, а Дарья – семь. Немка активно выиграла 16 розыгрышей и совершила 16 невынужденных ошибок, а на счету россиянки 33 виннерса и 31 невынужденная ошибка. Анжелика вышла в лидеры их личного противостояния – 4:3.В полуфинале Кербер сразится с Еленой Остапенко (12) из Латвии.Анжелика Кербер (Германия, 11) — Дарья Касаткина (Россия, 14) – 6:3, 7:5