Уимблдон. Остапенко не пустила Цибулкову в полуфинал

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд $44 614 810. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне у женщин в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.12-я ракетка мира, 21-летняя(12) из Латвии обыграла 31-летнюю словачку, занимающую в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 7:5, 6:4.Поединок продолжался 1 час 22 минуты. За этот время Остапенко реализовала пять брек-пойнтов из 11-ти, Цибулкова – все три имевшихся. Елена выполнила пять эйсов и совершила четыре двойные ошибки, а Доминика один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе латвийка сократила отставание в счете по личным встречам с Цибулковой – 1:2.В полуфинале соперницей Остапенко станет победительница матча Анжелика Кербер (Германия, 11) — Дарья Касаткина (Россия, 14).Елена Остапенко (Латвия, 12) — Доминика Цибулкова (Словакия) – 7:5, 6:4